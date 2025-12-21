DOLAR
Köyceğiz Festivali Gökçe Konseriyle Coşkuyla Sona Erdi

Köyceğiz'de beş gün süren festival, Gökçe konseriyle sona erdi; konserler, yöresel lezzetler ve stantlarla ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:10
Köyceğiz Festivali Gökçe Konseriyle Coşkuyla Sona Erdi

Köyceğiz Festivali Gökçe Konseriyle Coşkuyla Sona Erdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen festival, ünlü sanatçı Gökçe konserinin ardından büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Etkinlik ve konser detayları

Festival, Köyceğiz Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi ve toplam 5 gün sürdü. Etkinlik süresince Mavigri, Mustafa Mert ve Gökçe konserleriyle halk doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, 3 gün süren konserlerde sanatçılara eşlik ederek stres attı.

Stantlar ve yerel lezzetler

Festival alanında ayrıca Hatay künefe, kebap, tekstil, züccaciye, bijuteri ve hediyelik eşya satışları yapıldı; ziyaretçiler hem müzik hem de alışveriş imkanlarından faydalandı.

Vatandaşların tepkisi

Sakin şehir Köyceğizde düzenlenen festival sonrası vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

