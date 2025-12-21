TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi 21 Şubede Fikirleri Ürüne Dönüştürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde kurulan ekosistemin sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projeleri desteklediğini açıkladı. Memişoğlu, TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisinin ülke genelinde, özellikle şehir hastanelerinde hizmet veren 21 şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlattığını bildirdi.

Memişoğlu'nun açıklaması

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Fikri teknolojiye, teknolojiyi güce dönüştürüyoruz. TÜSEB bünyesinde oluşturduğumuz güçlü ekosistem sayesinde; sağlık profesyonelleri, akademisyenler, girişimciler ve yenilikçi fikri olan tüm paydaşların, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projelerini destekliyoruz. TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi ülke genelinde, şehir hastanelerimizde hizmet veren 21 şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlatıyor. Üreten Sağlık Portalı aracılığıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte üretiyoruz."

Memişoğlu'nun açıklaması, kamu sağlık altyapısında yerli üretim ve inovasyonun hızlandırılmasına yönelik adımların vurgulandığını gösteriyor. Üreten Sağlık Portalı ile paydaşların tek bir platformda toplanması ve şehir hastanelerindeki 21 ofisin aktif rol alması, projelerin saha ile buluşturulmasını ve ticarileşme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

