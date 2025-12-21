Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı ve Ayakları Sıcak Tutma Önerileri

Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı Önerileri

Kayseri’de 27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların soğumasıyla birlikte ayakları sıcak tutmanın püf noktalarını paylaştı.

Hangi ayakkabılar tercih edilmelidir?

Uzboyalı, kışlık ayakkabı tercihlerinde deri, içi elyaflı veya hakiki kuzu derisi ürünlerin öncelikli olması gerektiğini belirtti. Buna karşın suni deri, yan sanayi ve atık plastik tabanlar gibi malzemelerin tercih edilmemesini tavsiye etti.

Ayakları sıcak tutmanın pratik yöntemleri

Uzboyalı, vücutta en çok soğuk alan yerin ayak ve el parmak uçları olduğunu vurgulayarak, "Her ayakkabı giydiğimizde ayağımızı ayakkabı üşütüyor zannederiz ama asıl neden vücut ısımızdan kaynaklanıyor" dedi. Bu nedenle doğru malzeme seçiminin önemine dikkat çekti.

Usta, yün taban astarları ve içi elyaflı ayakkabıların ayak ısısını koruduğunu, yün astarların ayakkabının iç kısmında kan akışını hızlandırıp vücut ısısını muhafaza ettiğini belirterek bu tip astarların kullanılmasını önerdi.

KAYSERİ’DE AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPAN MEHMET UZBOYALI, KIŞIN GİYİLECEK AYAKKABI VE AYAKLARIN NASIL SICAK TUTABİLECEĞİNE DAİR TAVSİYELERDE BULUNDU.