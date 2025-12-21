DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.762.592,39 0,36%

Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı ve Ayakları Sıcak Tutma Önerileri

Kayseri'de ayakkabı tamircisi Mehmet Uzboyalı, 27 yıllık deneyimiyle deri, içi elyaflı ve yün taban astarlı kışlık ayakkabı önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:25
Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı ve Ayakları Sıcak Tutma Önerileri

Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı Önerileri

Kayseri’de 27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların soğumasıyla birlikte ayakları sıcak tutmanın püf noktalarını paylaştı.

Hangi ayakkabılar tercih edilmelidir?

Uzboyalı, kışlık ayakkabı tercihlerinde deri, içi elyaflı veya hakiki kuzu derisi ürünlerin öncelikli olması gerektiğini belirtti. Buna karşın suni deri, yan sanayi ve atık plastik tabanlar gibi malzemelerin tercih edilmemesini tavsiye etti.

Ayakları sıcak tutmanın pratik yöntemleri

Uzboyalı, vücutta en çok soğuk alan yerin ayak ve el parmak uçları olduğunu vurgulayarak, "Her ayakkabı giydiğimizde ayağımızı ayakkabı üşütüyor zannederiz ama asıl neden vücut ısımızdan kaynaklanıyor" dedi. Bu nedenle doğru malzeme seçiminin önemine dikkat çekti.

Usta, yün taban astarları ve içi elyaflı ayakkabıların ayak ısısını koruduğunu, yün astarların ayakkabının iç kısmında kan akışını hızlandırıp vücut ısısını muhafaza ettiğini belirterek bu tip astarların kullanılmasını önerdi.

KAYSERİ’DE AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPAN MEHMET UZBOYALI, KIŞIN GİYİLECEK AYAKKABI VE AYAKLARIN NASIL...

KAYSERİ’DE AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPAN MEHMET UZBOYALI, KIŞIN GİYİLECEK AYAKKABI VE AYAKLARIN NASIL SICAK TUTABİLECEĞİNE DAİR TAVSİYELERDE BULUNDU.

KAYSERİ’DE AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPAN MEHMET UZBOYALI, KIŞIN GİYİLECEK AYAKKABI VE AYAKLARIN NASIL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de 5. Geleneksel Çiğ Köfte Festivali — 5 Ton Dağıtıldı
2
Köyceğiz Festivali Gökçe Konseriyle Coşkuyla Sona Erdi
3
Bahçelievler'de 5. Geleneksel Doğu Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali'nde 5 Ton Çiğköfte Dağıtıldı
4
AKİB, Avrupa’daki Kayserili İş İnsanlarını Tek Çatıda Topluyor
5
Mehmet Uzboyalı'dan Kışlık Ayakkabı ve Ayakları Sıcak Tutma Önerileri
6
İskenderun'a Nefes: 15 Bin m² Orman Parkı Açıldı
7
TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi 21 Şubede Fikirleri Ürüne Dönüştürüyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025