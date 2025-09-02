DOLAR
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Ağrı'nın Kocataş köyünde kaybolan 14 yaşındaki Yunus Kerici için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri dedektör köpeklerle arama başlattı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:22
AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede yoğun arama yapıyor

Ağrı'nın il merkezine bağlı Kocataş köyü'nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri bölgede dedektör köpeklerle arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD ekipleri, Yazıcı Barajı'nın kıyısında ve su yüzeyinde botlarla çalışma yürüttü.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi de arama kurtarma ekiplerine yiyecek ve içecek desteği sunuyor.

