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Ağrı'da Kayıp Kişi İkinci Gün Arazide Bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile kaybı ihbarı yapılan İlhan Peke, arama çalışmalarının ikinci gününde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:29
Ağrı'da Kayıp Kişi İkinci Gün Arazide Bulundu

Ağrı'da Kayıp Kişi İkinci Gün Arazide Bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İlhan Peke (30), arama çalışmalarının ikinci gününde bulundu. Olay, Özdemir köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Peke'nin kaybolmasının ardından gelişti.

Arama Çalışmaları Hızla Başlatıldı

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından, AFAD koordinesinde hemen arama çalışmaları başlatıldı. Dünkü çalışmalarda jandarma desteğiyle köyde yapılan aramalardan sonuç alınamasa da çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam etti.

Dron Destekli Arama Başarılı Oldu

Dron destekli olarak 118 personel ve 18 araç ile gerçekleştirilen kapsamlı arama çalışmaları, sabah saat 06.30 sıralarında meyve vermeyi başardı. Ekipler, Peke'yi köyün yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Bedrettin Tepesi mevkisinde buldu ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Destek ve Yardımlar Devam Ediyor

Arama çalışmalarında, Hak İnsanı Yardım Derneği de destek verdi. Ayrıca, Türk Kızılay tarafından ekiplere kumanya desteği sağlanarak müdahale süreci hızlandırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının...

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının ikinci gününde arazide bulundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının...

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının ikinci gününde arazide bulundu.

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