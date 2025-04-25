Ağrı'da Kışın Kapalı Olan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Ağrı'da Kışın Kullanılmayan Yollar Açıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kışın kapalı kalan Balık Gölü ve çevresindeki köy ile mezralar, ekiplerin gerçekleştirdiği 5 günlük zorlu karla mücadele sonrası ulaşıma açıldı.

Kışın Zorlu Koşulları

Balık Gölü ve çevresindeki 1 köy ile 4 mezrada yaşayanlar, kış mevsiminde soğuk ve kar nedeniyle şehir merkezinde kalmaktaydılar. Taşlıçay İlçe Özel İdaresi ekipleri, bu yolların kış boyunca kapalı kalmasını önlemek için baharın gelmesiyle birlikte iş makineleri yardımıyla çalışmalara başladı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Dozerin boyunu aşan karla mücadele eden ekipler, ortalama 5 gün süren çalışmalar sonucunda yolları yeniden ulaşıma açmayı başardılar. Bu başarı, il genelinde karla mücadele sezonunun tamamlandığını gösteriyor.

Teşekkür Mesajı

Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, karla mücadele çalışmasına katılan ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kışın kullanılmayan Balık Gölü ve çevresindeki köy ile mezra yolları, ekiplerin 5 günlük zorlu karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kışın kullanılmayan Balık Gölü ve çevresindeki köy ile mezra yolları, ekiplerin 5 günlük zorlu karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.