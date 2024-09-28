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Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi

Ağrı'nın Balık Gölü yakınlarında nesli tükenmekte olan bir vaşak görüntülendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:28
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi

Ağrı'da Vaşak Görüntülendi

Ağrı'nın Balık Gölü çevresinde, Türkiye'nin en yüksek rakımda bulunan göllerinden birinin yakınındaki alanlarda, nesli tehlike altında olan bir vaşak cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın Detayları

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Balık Gölü etrafında, Ağrı-Iğdır sınırı yakınlarında hayvan otlatan çobanlar, köpeklerinin etrafında bir vahşi hayvan belirdiğini fark ettiler. Çobanlar bu durumu cep telefonlarıyla kaydettiler.

Vaşak Hayvanına Dikkat Çekildi

Görüntüde, vahşi hayvanın köpeklerine saldırmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü. Çobanların kaydettiği bu görüntüyü inceleyen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, görülen vahşi hayvanın vaşak olduğuna dikkat çekti.

Vaşaklar, nadir görülen avcılar olarak bilinir ve ekosistem açısından önemli bir role sahiptir.

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