Ağrı'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Ağrı'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından hedef belirledi.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyonda, 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 11 tabanca, 7 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 82 tabanca fişeği, 1 yiv-setli tabanca namlusu, 1 tabanca gövdesi ve imalat ile tamirde kullanılan tabanca parçaları yer alıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, ⁠7 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 82 tabanca fişeği, 1 yiv-setli tabanca namlusu,⁠ 1 tabanca gövdesi ile imalat ve tamirde kullanılan tabanca parçaları ele geçirildi.