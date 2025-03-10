Ağrı'da Şubat'ta 481 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi

Ağrı'da Düzensiz Göçmenlere Karşı Etkin Önlemler

Ağrı Valisi Mustafa Koç, şubat ayı içinde yapılan operasyonlar sonucunda hudut birliklerince 481 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini duyurdu. Vali Koç, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı’nda ildeki güvenlik durumunu detaylandırdı.

Güvenlik Operasyonları ve Terörle Mücadele

Vali Koç, toplantıda, güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik aralıksız operasyonlar sürdürüldüğünü ifade etti. Şubat ayında il genelinde gerçekleştirilen 69 operasyonda, 24 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Koç, 4 kişinin tutuklandığını, 16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları

FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı düzenlenen 10 operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan birinin tutuklandığını vurgulayan Koç, 42 kaçakçılık olayına müdahale edildiğini ve 1 yerel kaçakçılık çetesinin çökertildiğini aktardı. Ayrıca, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığında 38 silahın ele geçirildiğini ve 58 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele

Vali Koç, 20 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini ve 72 uyuşturucu olayına müdahale ettiklerini belirtti. Bu işlemler sonucunda 22 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve bu şahıslardan 17'sinin tutuklandığı açıklandı. Operasyonlarda 3 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ile 290 gram esrar ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Önlemler

Güvenlik birimlerinin üstün çabalarıyla yasa dışı göçmen hareketliliğine karşı etkili tedbirler alındığını belirten Koç, toplamda 33 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu düzenlendiğini kaydetti. Bu operasyonlar sonucunda 10 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 9 araca el konuldu.

Vali Koç, hudut birliklerinin çalışmaları neticesinde 481 düzensiz göçmenin ülkemize girişinin engellendiğini ve il genelinde bulunan 6 adet mobil göç noktasında 340 kişiye kimlik denetimi yapıldığını açıkladı. Ayrıca, bu denetimlerde 6 düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirildi.

Ağrı'da, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Koç (ortada) başkanlığında İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in (solda) katılımıyla şubat ayının "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Vali Koç, basın açıklaması yaptı.

Ağrı'da, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Koç (ortada) başkanlığında İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in (solda) katılımıyla şubat ayının "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Vali Koç, basın açıklaması yaptı.