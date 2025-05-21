Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevki İddiasıyla 9 Gözaltı

Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevki İddiasıyla Gözaltılar

Ağrı'da, usulsüz şekilde hayvan sevki gerçekleştirdikleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yapıldığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bu kapsamda, il merkezinde bulunan 10 adrese yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, ve usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ve senetler ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu ve Genişleyen Soruşturma

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, firari bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında ayrıca 10 ilde geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ağrı'da, usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.