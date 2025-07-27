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Ağrı'da Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 23:31
Ağrı'da Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Ağrı'da Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Ağrı'da yaşanan bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, İbrahim B. tarafından yönetilen 20 DP 504 plakalı otomobilin, il merkezindeki Küpkıran Kavşağı'nda meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan İbrahim S, olayın ardından hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İbrahim S, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, sağlık...

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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