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Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı

Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 10:25
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı

Kırklareli'nde Ağaca Çarpan Otomobilde Feci Kaza

Kırklareli'nde yaşanan kaza, otomobilin Rauf Denktaş Bulvarı'nda ağaca çarpması ile meydana geldi. Baran C. (20) tarafından idare edilen 39 BC 352 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan İpek Hançer'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Baran C. ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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