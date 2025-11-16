Ağrı Dağı'nda 27 dağcı kar yağışına rağmen tırmanışa geçti

Ağrı Dağı eteklerinde etkili olan kar yağışına rağmen, dağcılar karla kaplı araziyi aşarak zirve hedefiyle tırmanışa başladı.

Tırmanışın detayları

Türkiye’nin çatısı olarak bilinen ve birçok dinde kutsal kabul edilen Ağrı Dağı, yılın her döneminde dağcı gruplarını ağırlıyor. Bölge, terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan alanlar arasında yer alıyor.

27 kişilik dağcı grubu, karla kaplı zorlu arazide yürüyüşünü sürdürerek zirveye ulaşmak için tırmanışa geçti. Tırmanış, yerel rehber Cuma Saltık öncülüğünde gerçekleştirildi.

Gözlemlere göre dağcılar, yoğun kar yağışına rağmen ekipman ve rehberlik eşliğinde ilerlemeye devam ediyor. Bölgedeki tırmanışlar, hem sportif hem de kültürel açıdan ilgi çekmeye devam ediyor.

