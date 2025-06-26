DOLAR
39,84 -0,17%
EURO
46,62 0,24%
ALTIN
4.262,74 -0,12%
BITCOIN
4.257.955,97 0,8%

Ağrı Dağı'nda Tırmanış Esnasında Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin, rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:00
Ağrı Dağı'nda Tırmanış Esnasında Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı Dağı'nda Trajik Olay: Kalp Krizi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı Dağı'ndaki tırmanışlar sırasında yaşanan üzücü bir olayda, 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yüksek rakımda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Tırmanış için Ağrı Dağı'na gelen Tekin, yaklaşık 3,300 metre rakımlı bölgede aniden rahatsızlandı. Arkadaşının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruldu.

Olay yerine hızla AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin kurtarılamadı.

Tekin'in cenazesi, ekipler tarafından aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda Tekin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede...

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ekiplerce aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Tekin'in cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede...

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ekiplerce aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Tekin'in cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?