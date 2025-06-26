Ağrı Dağı'nda Tırmanış Esnasında Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı Dağı'nda Trajik Olay: Kalp Krizi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı Dağı'ndaki tırmanışlar sırasında yaşanan üzücü bir olayda, 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yüksek rakımda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Tırmanış için Ağrı Dağı'na gelen Tekin, yaklaşık 3,300 metre rakımlı bölgede aniden rahatsızlandı. Arkadaşının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruldu.

Olay yerine hızla AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin kurtarılamadı.

Tekin'in cenazesi, ekipler tarafından aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda Tekin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ekiplerce aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Tekin'in cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ekiplerce aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Tekin'in cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.