Ağrı'daki Balık Gölü'nde Buz Kütleleri Görüntüleri Şaşırtıyor

Ağrı'da Buz Kütleleri Oluştu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri ile kaplandı. İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alan bu eşsiz göl, doğal güzellikleri, adaları ve zengin kuş ile balık türleri ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor.

Her Mevsim Farklı Güzellikler

Yaz aylarında daha yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip olan Balık Gölü, her mevsimde kendine özgü bir manzara sunuyor. Çetin kış mevsimi nedeniyle ilkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan göldeki çeşitli şekillerdeki buz kütleleri, doğanın sunduğu göz alıcı görüntüleri ortaya çıkartıyor.

Buz Kütlelerinin Görsel Şöleni

Yuvarlak, kare ve küp şeklindeki buz kütleleri, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne seriliyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu manzara, Balık Gölü'nün kış mevsimindeki büyüleyici yüzünü bir kez daha gösteriyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.