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Ağrı'daki Çakmak Fabrikası Patlamasında Yaralanan Çinli İşçi Van'da Tedavi Altında

Ağrı'daki patlamada yaralanan Çinli işçi Cıyong Qıu, Van'da başarılı tedavi süreçleri ile hayata dönüyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 10:36
Ağrı'daki Çakmak Fabrikası Patlamasında Yaralanan Çinli İşçi Van'da Tedavi Altında

Ağrı'daki Fabrika Patlamasında Yaralanan İşçi Van'da Tedavi Ediliyor

Ağrı'daki çakmak fabrikasında 19 Haziran'da meydana gelen patlamada 54 yaşındaki Cıyong Qıu'nun vücudunda yanıklar oluştu. Baş, boyun, kol ve bacak bölgelerinde 2. ve 3. derece yanık bulunan Qıu, çalışanların yardımıyla sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Süreci

İlk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Qıu, durumu ciddi olduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 4 gün süren izlem sonrasında, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl ve ekibi tarafından 4 kez ameliyat edildi. Yapılan başarılı operasyonlarla hayati tehlikeyi atlatan Qıu'nun tedavisi Genel Cerrahi Servisinde devam ediyor.

Opr. Dr. Karayıl'dan Açıklama

Opr. Dr. Karayıl, hastanın genel durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Hastamız 19 Haziran'da 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastanemize getirildi. Baş, boyun, kol ve bacaklarında derin yanıklar vardı. Tedavisine hızlıca başladık. Aşama aşama tedavi süreci devam ediyor ve hastamızın durumu iyiye gidiyor."

Hastanın Yakınından Teşekkür Mesajı

Qıu'nun yeğeni Yifei Wu, dayısının yaklaşık 7 yıldır Ağrı'da yaşadığını belirterek, "Dayım iş kazası geçirdi ama şimdi durumu çok iyi. Buradaki çalışanlar bizimle çok ilgileniyor. Dayımın iyileşmesi için çok uğraşıyorlar. Herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Ağrı'daki çakmak fabrikasında meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan 54 yaşındaki Çinli...

Ağrı'daki çakmak fabrikasında meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan 54 yaşındaki Çinli işçi Cıyong Qıu'nun tedavisi Van'daki yanık merkezinde devam ediyor.

Ağrı'daki çakmak fabrikasında meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan 54 yaşındaki Çinli...

Ağrı'daki çakmak fabrikasında meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan 54 yaşındaki Çinli işçi Cıyong Qıu'nun tedavisi Van'daki yanık merkezinde devam ediyor.

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