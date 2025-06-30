Ağrı Havalimanı'nda Hac Ziyareti Coşkusu: Alcalan Hacılar Çiçeklerle Karşılandı

Kutsal topraklarında hac ibadetini tamamlayarak Ağrı'ya dönen hacılar, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden havalanan uçak, gece yarısı Ağrı'ya iniş yaptı. Havalimanı içerisinde ve çevresinde kalabalık bir atmosfer oluşturuldu.

Havalimanı personeli ve görevli polislerin koordinesinde Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkarak valizlerini teslim alan hacılar, sevdikleri tarafından coşkuyla karşılandı. Hacılar ve yakınları arasında sıcak kucaklaşmalar yaşandı ve buluşmanın duygusal anları gözlerden kaçmadı.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'dan kutsal topraklara direkt uçuşların yapılmasının önemine vurgu yaptı. Solhan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın hac organizasyonunda bu sene 163 hacı ve 6 kafile görevlisi ile toplam 169 hacıyı mayıs ayında uğurladık. Hacılarımızı sağ salim karşılamaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

Solhan, Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Hacılarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetinden oldukça memnun kaldılar. Geçen sene ilk kez Ağrı'dan direkt olarak kutsal topraklara uçak seferi düzenlenmişti. Bu yıl da bu uygulamanın devam etmesi çok sevindirici," ifadelerini kullandı.

Hacılardan Ümran Arvasi ise, hac vazifesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimize dua ettik. Gazze'deki, Filistin'deki mazlum kardeşlerimize dua ettik. Allah, bu duamızı kabul etmişse bize yeter," şeklinde konuştu.

Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak uçakla direkt Ağrı'ya gelen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak uçakla direkt Ağrı'ya gelen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.