Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı Gerçekleşti

Tören ve açılış detayları

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin video gösterimiyle başladı.

Vali Mustafa Koç'un mesajı

Vali Mustafa Koç konuşmasında, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin yaklaşık 17 bin öğrencisiyle Ağrı'nın geleceğine yön veren bir eğitim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı. Koç, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması için kurumların adımlar attığını belirtti.

Koç, üniversite ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle gençlik projesi kapsamında 538 öğrencinin istihdam edileceğini açıkladı. Proje kapsamında öğrencilerin 8 aylık süre boyunca, haftada 3 gün çalışma imkanı bulacağı; böylece eğitimlerine devam ederken iş deneyimi ve mesleki beceri kazanacakları bildirildi.

Vali Koç, üniversitenin kuruluşundan itibaren kenti yalnız bırakmayan ve yatırımlarına devam eden İbrahim Çeçen ve ailesine teşekkür etti.

İbrahim Çeçen ve Günseli Çeçen'in vurguları

IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen, farklılıkların bir arada olduğu bir üniversiteye sahip olduklarını belirterek üniversitenin görevini yalnızca eğitimle sınırlı görmediğini; kentin ticaretine, sanayisine ve üretimine akıl ve çözüm üretmenin de görevleri arasında olduğunu söyledi. Çeçen, hocalara kampüs duvarlarının dışına çıkarak bilgi ve birikimlerini şehirle paylaşma çağrısında bulundu ve kadın istihdamını artıracak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

IC Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, vakıf olarak İbrahim Çeçen'den devraldıkları vizyonu daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirtti. Çeçen, vakfın çalışmalarının merkezine eğitimi aldığını, geçtiğimiz akademik yılda 2 bin bursiyerin yanında olduklarını ve son 20 yılda 20 bin öğrenciye burs ve kapasite geliştirme desteği sağladıklarını söyledi. Ayrıca 'IC Kariyer Köprüsü', 'Zirvenin Şefleri' ve 'Yaşama İlk Adım' gibi projelerle gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine destek verdiklerini aktardı.

Açılış dersi ve kapanış

Programda İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin bir konuşma yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 'Akademik Nitelik ve Akademik Sorumluluklar' konulu açılış dersini verdi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Üniversitenin yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili video gösterimiyle başladı.