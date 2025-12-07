Ağrı Patnos’ta Kaybolan Altın Bileklik Jandarma Tarafından Sahibine Ulaştı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, duyarlı vatandaş ve Patnos Jandarma Komando Tugayı personeli Alperen Çevik sayesinde sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:31
Ağrı Patnos’ta Kaybolan Altın Bileklik Jandarma Tarafından Sahibine Ulaştı

Ağrı Patnos’ta Kaybolan Altın Bileklik Jandarma Tarafından Sahibine Ulaştı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, duyarlı bir vatandaşın bildirimi ve jandarma personelinin titiz çalışmasıyla kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Mesut Bilgiç'in eşi bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulmasının ardından sevindirici haber kısa sürede geldi.

Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı'nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı.

Tepki ve Teşekkür

Bilekliğin yeniden bulunması ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle Alperen Çevik'e teşekkür edildi.

AĞRI’DA KAYBOLAN ALTIN BİLEKLİK JANDARMA PERSONELİ TARAFINDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

AĞRI’DA KAYBOLAN ALTIN BİLEKLİK JANDARMA PERSONELİ TARAFINDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti
2
Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında
3
Netanyahu: "Ateşkesin ikinci aşamasının yakında başlamasını bekliyorum"
4
Vezirköprü'de Araçta Bin 308 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
5
Samsun'da Ağaç Kesimi Kazası: Komşusunun Ölümüne Sebep Olan Şahıs Tutuklandı
6
Amasya Merzifon'da Kamyonet Kazası: 4 Yaralı
7
TAG Otoyolu'nda Yanan 3 Tır Kaldırıldı, Yol Tekrar Trafiğe Açıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi