Ağrı Patnos’ta Kaybolan Altın Bileklik Jandarma Tarafından Sahibine Ulaştı
Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, duyarlı bir vatandaşın bildirimi ve jandarma personelinin titiz çalışmasıyla kısa sürede sahibine ulaştırıldı.
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, Mesut Bilgiç'in eşi bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulmasının ardından sevindirici haber kısa sürede geldi.
Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı'nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı.
Tepki ve Teşekkür
Bilekliğin yeniden bulunması ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle Alperen Çevik'e teşekkür edildi.
