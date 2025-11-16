Ağrı Patnos'ta Kışlık Patatesler Geleneksel Gömme Yöntemiyle Saklanıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde halk, patatesleri çukurlara gömerek soğuk ve nemden koruyan geleneksel 'gömme depolama' yöntemini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:23
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde kışlık patates hazırlıkları sürüyor. Bölge halkı, patatesleri bozulmadan saklamak için yıllardır uygulanan "gömme depolama" yöntemini kullanıyor.

Hazırlık ve Ayıklama

Ev hanımı Gülseren Yaka, tarlalardan getirilen patateslerin önce ev bahçesinde serilerek çürük ve nemli olanların ayrıldığını söyledi. Ayıklama işleminin ardından sağlam patateslerin bir süre güneşte kurutulduğunu belirten Yaka, asıl koruma sürecinin toprağa gömme aşamasıyla başladığını aktardı.

Gömme Uygulaması ve Koruma

Yaka, patateslerin evlerin yanında bulunan kiler adı verilen bölümde ya da bahçelerde açılan yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukurlara yerleştirildiğini anlattı. Patates torbalarının üstünün saman, naylon ve toprak ile kapatıldığını belirten Yaka, bu yöntemin patatesi hem soğuktan koruduğunu hem de doğal nem dengesini muhafaza ettiğini söyledi.

"Kış ne kadar ağır geçerse geçsin, gömülen patatesler bozulmuyor. İhtiyaç oldukça çıkarıp kullanıyoruz" diyen Yaka, bu köklü saklama geleneğinin bölgenin sert iklim şartlarında patatesin taze kalmasını sağladığını vurguladı.

