Ağrı Patnos'ta Yoğun Kar: 80 Yaşındaki Diyaliz Hastası Kurtarıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolu kapanan 80 yaşındaki diyaliz hastası İbrahim Kaya, İlçe Özel İdaresi ve 112 ekiplerinin yol açma ve müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:50
Ağrı Patnos'ta yoğun kar ve zorlu şartlarda hayat kurtaran müdahale

Patnos'ta yol açma çalışmasıyla diyaliz hastası hastaneye sevk edildi

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Tanyeli Köyü Yaylalar mezrasında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, yolu ulaşıma kapanan 80 yaşındaki İbrahim Kaya için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine harekete geçen Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen kısa sürede bölgeye yönlendirildi. Ekipler, iş makineleriyle kapanan yolu açmak için zamanla yarışarak çalıştı ve yolu ulaşıma uygun hale getirdi.

Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri mezraya ulaştı, diyaliz hastası İbrahim Kaya'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından hasta, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Vatandaşlar, zorlu kış şartlarında görev yapan İlçe Özel İdaresi ve 112 sağlık personeline gayret ve fedakârlıkları için teşekkür etti.

Yetkililer, kış ayları boyunca özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve acil müdahale çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

