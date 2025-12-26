Elazığ’da Burun Estetiğinde Şaşırtan Olay: Rinolit (Burun Taşı) Çıkarıldı

Elazığ’da burun estetiği için ameliyata alınan bir hastanın operasyonunda, nadir görülen bir bulgu ortaya çıktı. Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Erhan Demirbağ tarafından gerçekleştirilen müdahalede, burun boşluğunda tıpta rinolit olarak adlandırılan taş oluşumları tespit edildi.

Operasyon ve bulgular

Burunda şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran hastanın tetkiklerinin ardından estetik ameliyata başlandı. Ameliyat sırasında burun içinde rutin dışı, sert oluşumlar fark edildi. Yapılan değerlendirmede bu yapıların, uzun yıllar içinde yabancı cisim etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum mineralleri sonucu oluşan rinolitler olduğu belirlendi.

Tespit edilen taşlar endoskopik yöntemle tamamen çıkarıldı. Operasyon sırasında endovizyon sistemi kurulmasıyla rinolitlerin tamamı temizlendi ve hasta sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası herhangi bir kanama veya ek problem yaşanmadı.

Uzman uyarısı: Çocuklara dikkat

Op. Dr. Erhan Demirbağ, rinolitlerin genellikle çocukluk döneminde buruna kaçan boncuk, kağıt veya peçete parçaları gibi yabancı cisimlerin etrafında yıllar içinde taşlaşma sonucu oluştuğunu belirtti. Bu taşların uzun süre fark edilmediğinde burun tıkanıklığı, burun içi kanama ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı gibi şikayetlere yol açabileceğini vurguladı.

Demirbağ, ailelere özellikle küçük yaştaki çocukların burunlarına yabancı cisim kaçmasına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı veya kalıcı burun tıkanıklığı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Vurgu: Fark edilmeyen yabancı cisimler yıllar sonra burun içinde taşlaşarak beklenmedik cerrahi sürprizlere neden olabiliyor. Ailelerin erken fark ve başvuru konusunda duyarlı olması önem taşıyor.

