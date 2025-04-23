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Ağrı Valisi Koç, Hastanede Tedavi Gören Çocukları Unutmadı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan Bayramını kutladı ve Filistin'deki duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:23
Ağrı Valisi Koç, Hastanede Tedavi Gören Çocukları Unutmadı

Ağrı Valisi Koç'tan Hastanede Anlamlı Bayram Ziyareti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu paylaşılırken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Vali Koç, hastanedeki ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Geleceğin teminatı çocuklara bu özel günde yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Onlara moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Bayram mesajında dikkat çeken vurgular

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde hastanede toplam 24 çocuğun tedavi gördüğünü belirten Koç, "Yavrularımıza hem geçmiş olsun demek hem de onlara armağan edilen bayramı kutlamak için geldik. Allah onlara şifa versin, kaderleri güzel olsun. Çok bayram görsünler." şeklinde konuştu.

Konuşmasında dünya genelindeki çocuklara da dikkat çeken Koç, "Özellikle Filistin'de, Gazze'de çocuklar katlediliyor. Okullarda, annelerinin kucağında ve sıcak yuvalarında olması gereken çocuklar hunharca şehit ediliyor." diyerek üzüntüsünü ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Şimşek de ziyarette hazır bulundu ve bu anlamlı anın bir parçası oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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