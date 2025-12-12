Halk Ege Et Modeli Gaziantep’e Örnek Oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve uygun fiyatlı, kaliteli et üretim-satış modeli Halk Ege Et, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından incelendi. Proje, Gaziantep’te benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi için örnek gösteriliyor.

Gaziantep heyeti Aydın’da inceleme yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, GBB Tesis İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özgüler, GBB Tesis İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Mesut Şahin ile birlikte heyet, Halk Ege Et tesisleri ve mağazalarını yerinde görmek üzere Aydın’a geldi.

Tesis ve mağaza gezisi

Heyet, Çine ilçesindeki mezbahada ve Halk Ege Et mağazalarında işleyiş hakkında yetkili personelden bilgi aldı. İncelemelerde, üretilen etlerin halka ulaştırılması ve vatandaşlara en iyi kalitede etin uygun fiyatla sunulması konuları ele alındı.

Deneyim paylaşımı ve dayanışma

Ziyaretler sırasında, örnek modellerin yaygınlaşmasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. Heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sunduğu hizmetleri yerinde görerek vatandaşların memnuniyetine şahit oldu.

Başkan Çerçioğlu, belediyeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Güzel Aydınımızı, tarımda, sanayide, hayvancılıkta, turizmde ve eğitimde öncü bir şehir haline getirdik. Hayata geçirdiğimiz çeşitli projeler ve hizmetlerle, vatandaşlarımıza en iyisini sunuyor, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Aydın’da gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla şehrimizi örnek gösterilen bir kent haline getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Çerçioğlu ayrıca iki kadın büyükşehir belediye başkanının dayanışmasıyla vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini belirtti ve "Ürettiğimiz projelerle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

