Ağustos Enflasyonu: TÜFE %2,04, Yİ-ÜFE %2,48, Yıllık TÜFE %32,95

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda %2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık %2,48 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %32,95, yurt içi üretici fiyatlarında %25,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %39,62, yurt içi üretici fiyatları %26,28 arttı.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre %21,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,95 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre %20,62, geçen yılın ağustos ayına kıyasla %25,16 olarak belirlendi.

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de %21,31 olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Eylülde ev ve iş yerlerinin kirası %39,62 artış gösterebilecek.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin %1,79 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun %32,63'e ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının aylık ve yıllık değişimlerine ilişkin detaylar, TÜİK tarafından yayımlanan veri serisinde tablo halinde yer aldı.