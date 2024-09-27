Ahilik Ahlakı ile Bereketli Ticaret vurgusu: Diyanet Başkanı Erbaş'tan Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırşehir'de Hutbe Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde yaptığı hutbede, İslam'ın ticarette dürüstlük ve merhameti esas aldığını vurguladı. Erbaş, "Asırlarca bu topraklarda sevgi ve kardeşliği, fedakarlık ve diğerkamlığı ticaret ve iş hayatına hakim kılan ecdadımızın evlatları olarak, Anadolu'muzu bir bereket yurdu haline getirelim" dedi.

Dürüst Ticaretin Kuralları

Erbaş, İslam dininin özellikle ticaret konusundaki emirlerini hatırlatarak, Rabb'imizin şu buyruğunu aktardı: "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin". Bu bağlamda, Ahilik Teşkilatı'nın kurallarına dikkat çekti.

Ahilik Ahlakı ve Ticaret

Erbaş, Ahilik Teşkilatı'nın özünün, kişinin eline, diline ve beline sahip olmasıyla kurulu olduğunu belirtti. "Güçlü iken affetmek, öfkeli iken yumuşak davranmak, iyi huylu ve güvenilir olmak bu ahlakın temelini oluşturur" diye ekledi.

Müslümanların Görevleri

Erbaş, Müslümanların Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) buyruklarını rehber edinmeleri gerektiğini ifade etti. "Müslüman, kendisinin ve ailesinin boğazından haram lokma geçiremez, arz talep dengesini bozmaz" dedi. Ayrıca, dürüst ve güvenilir bir tüccar olmanın önemini vurguladı. Hutbesinin sonunda, Rabb'imizin rızasını kazanmanın ve ahiret sermayesi biriktirmenin her şeyden üstün olduğunu hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.