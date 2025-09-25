Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de Liseler Arası Aşçılık Yarışması

Kırşehir'de düzenlenen liseler arası yemek yarışmasına 13 ekip katıldı; Konya Akşehir Şehit Özden Çınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:06
Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de Liseler Arası Aşçılık Yarışması

Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de Liseler Arası Aşçılık Yarışması

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir Yöresel Lezzetler Şenliği Liseler Arası Yemek Yarışması Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Yarışma ve katılımcılar

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, 2025 MEB Gastronomi Festivali bünyesinde bölgelerinde birinci ve ikinci olan takımlardan seçilen 13 ekip katıldı.

Yarışmaya Adana, Ankara, Bartın, Batman, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Nevşehir, İstanbul ve Samsundan mesleki ve teknik anadolu liselerinin öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katıldığı yarışma, öğrencilere yöresel yemek kültürünü yaşatma ve gastronomi alanında yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sundu.

Sonuç ve ödül töreni

Yarışma sonunda Konya Akşehir Şehit Özden Çınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en yüksek puanı alarak şampiyonluğu elde etti.

Ödül törenine Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları