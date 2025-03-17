Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:18
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik olgusunu paylaştı. Kaymakamlık tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, belediyeye ait alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, katılımcılarla sohbet ederek, Ahıska Türklerinin Kafkaslarda geçirdiği meşakkatli süreçlere değindi. Karakaya, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Ahıska Türklerinin Ahlat'a yerleştirilme kararı alındığını belirtti.

Karakaya, "Ailelerimiz inşallah kısa sürede tamamlanacak olan konutlara yerleşmiş olacak. Şu an yaklaşık 800 Ahıskalı kardeşimiz Ahlat'ta misafirimiz. Bu kardeşlerimize şehrimize kattıkları renkten, güçten dolayı teşekkür ediyoruz. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ve her daim onların derdi ile dertleneceğimizi burada ifade etmek istiyorum." dedi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti. Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in konuşmalarının ardından program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Yemek duasının edilmesinin ardından katılımcılar oruçlarını açarak, bu özel anı birlikte paylaştı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

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