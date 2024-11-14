Ahıska Türklerinin Sürgününün 80. Yılı: Unutulmaz Acılar ve Zorluklar

Unutulmaz Acılar: Ahıska Türklerinin Sürgünü

1944'te Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım’da Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan Türkleri, birkaç saat içinde zorla trenlere doldurarak sürgüne göndermiştir. Bu olay, tarihteki en acı olaylardan biri olarak anılmaktadır.

Stalin'in Emri ve Uygulama

Stalin, 20 Eylül 1944 tarihinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) bağlı Gürcistan'daki Türkler ve diğer Müslüman toplulukları başka bölgelere yerleştirmek için bir kararname imzalamıştır. Lavrentiy Beriya, Stalin'in emrini yerine getirmek üzere 14-15 Kasım tarihlerinde 20 bin askerle Ahıska'ya operasyon başlattı.

14 Kasım 1944: Bir Kayıp Günü

Ahıska Türkleri, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği günlerde evlerinden koparılmıştır. 220 köy ve bölgedeki halk, askeri birlikler tarafından kuşatılmıştır. Dönemin Moskova yönetimi, 6 bin asker ile Müslümanları yerlerinden etmiştir.

Zorunlu Yolculuk ve Hayat Kaybı

Vagonlara üst üste bindirilen Ahıskalıların yolculuğu tam 30 gün sürmüştür. Açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yaklaşık 17 bin Ahıskalı hayatını kaybetmiştir. Geride bırakılan evler ve hayvanlar, sürgünün acımasız yüzünü göstermektedir.

Yeni Bir Yaşam: Sıkı Yönetim ve Zorluklar

Ahıskalılar, Orta Asya'ya geldiklerinde 1944-1956 yılları arasında sıkı yönetime tabi tutulmuşlardır. Bu süreçte çocuk, yaşlı, kadın demeden Ahıskalılar ağır işlerde çalıştırılmıştır. Stalin'in ölümünden sonra dahi zulüm devam etmiştir.

Kahraman Halk: Dönüş ve Günümüzdeki Durum

1956'da sıkı yönetim kaldırıldığında, bu Türk topluluğuna Gürcistan dışına dönme izni verilmiştir. Ancak birçok Ahıskalı, hala Orta Asya'da kalmayı seçmiştir. Sonraki yıllarda gündeme gelen göçler, bu halkın maruz kaldığı zor koşulların bir devamıdır.

Bugün: Dünya Çapında Dağılma

Ahıskalı Türkler, günümüzde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD ve Türkiye gibi birçok ülkede yaşamaktadır. Türkiye'ye göç edenlerin bir kısmı, Erzincan ve Bitlis gibi şehirlere yerleştirilmiştir.

Sonuç: Unutulmayan Tarih

Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıların ardından bile hayatta kalma mücadelesi vermektedir. TİKA ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Ahıska bölgesini ziyaret eden bu halk, unutulmaz bir tarih taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.