Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılını Görkemle Kutluyor

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümüne hazır

ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Anadolu'nun kapısını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının bu yıl daha görkemli yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlıklar ve mekan

Tarihin seyrini değiştiren şanlı zafer anısına, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Çarho bölgesine kurulan Sultan Alparslan Otağı ile geniş çaplı düzenlemeler yapıldı. Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların bulunduğu alan, 22-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklere hazır hale getirildi.

Etkinlik programı

Millet bahçesinde atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, ok atma, güreş, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları ile çocuk oyun alanları yer alacak. Alan, yurdun dört bir yanından gelecek binlerce misafire ev sahipliği yapacak.

Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenen alanda düzenlenecek gösterilerle Selçuklu ruhu gelecek nesillere aktarılacak. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Ahlat semalarında gösteri yapacak.

Başkanın açıklamaları

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta ve daha sonra Malazgirt'te yapılacak etkinliklerle halkın huzurunda olacaklarını belirtti. Gülmez, programın dolu dolu hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabinenin de etkinliklere iştirakinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Gülmez, konuşmasında şunları kaydetti: "Halkımıza dolu dolu bir program yaşatmak niyetiyle hazırlıklarımızı tamamladık. 25 Ağustos'ta her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanımızı ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacağız. Tüm memleketimizi ve tüm dünyayı bu coşkuya ortak olmaları için Ahlat'ımıza bekliyoruz."

Katılım ve beklenti

Alana bir han, 50 tematik çadır ile yöresel ürün, içecek ve yiyeceklerin yer alacağı 50 dükkanın kurulduğunu belirten Gülmez, güvenlik güçlerine ait teçhizatların da sergileneceğini söyledi. Ziyaretçilere okçuluk alanlarında ok atma deneyimi sunulacak, güreş müsabakalarına gençlerin katılımı teşvik edilecek ve çeşitli gösterilerle halk etkinliklere dahil edilecek.

Gülmez, geçen yıl 1071 Ahlat-Malazgirt etkinliklerinin tarihi bir kalabalıkla düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl da geçen yılın üzerinde bir katılım beklendiğini ve Bakanlar Kurulu toplantısının geleneksel olarak Ahlat'ta yapılmasının umulduğunu belirtti.