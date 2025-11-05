Ahlat'ta "Kunduz Süper Ay" Van Gölü'nde Yakamoz Şöleni

Bitlis Ahlat'ta yılın en parlak dolunayı "Kunduz Süper Ay", Van Gölü'nde yakamoz oluşturdu; fotoğrafçılar ve çiftler iskelede büyüleyici anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:48
Ahlat'ta "Kunduz Süper Ay" Van Gölü'nde Yakamoz Şöleni

Ahlat'ta "Kunduz Süper Ay" Van Gölü'nde Yakamoz Şöleni

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yılın en büyük ve en parlak dolunayı olan "Kunduz Süper Ay" gökyüzünü aydınlatarak Van Gölü'nde etkileyici bir yakamoz oluşturdu.

İskelede fotoğrafçılar ve çiftlerin buluşması

Ahlat iskelesinde doğa fotoğrafçıları Özkan Olcay ve Şahin Şerefoğlu bu olağanüstü anları kayıt altına aldı. Düğün fotoğrafı çektiren çiftler de manzarayı izleyerek anın tadını çıkardı.

Puya Masih gözlemlerini şöyle paylaştı: "Fotoğraf çekmek için Ahlat iskelesine geldik. Bu arada dolunayın yükselişini izlemekten ve fotoğraf çekmekten keyif aldık" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu ise, "Bugün yine Ahlat iskelesine dolunay fotoğrafı çekmeye geldik. Her ayın ilk haftasında görülen dolunay bugün daha farklı ve görkemli bir şekilde Ahlat’ın bir kenarından yükselmeye başladı ve Van Gölü’nün içinde çok güzel yansımalar oldu. Biz de iskelede bu güzel anları değerlendirdik ve çok güzel görüntüler elde ettik. Herkesi buraya bu görüntülerden istifade edip, fotoğraf çekmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE "KUNDUZ SÜPER AY"IN YÜKSELİŞİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE "KUNDUZ SÜPER AY"IN YÜKSELİŞİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE "KUNDUZ SÜPER AY"IN YÜKSELİŞİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'dan Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararına Sert Tepki
2
14. Rize Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Başladı
3
Kocaeli Çayırova'da 140 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı
4
Ordu'da Taş Ocağı Göçüğünde 1 İşçi Öldü, 1 Kayıp
5
ŞOK Marketler 9 Ayda 199 Milyar TL Ciro, 11 bin 57 Mağaza
6
Ahlat'ta "Kunduz Süper Ay" Van Gölü'nde Yakamoz Şöleni
7
Kapadokya'da 'Kunduz Süper Ay' Peribacalarını Kartpostala Çevirdi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi