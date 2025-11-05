Ahlat'ta "Kunduz Süper Ay" Van Gölü'nde Yakamoz Şöleni

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yılın en büyük ve en parlak dolunayı olan "Kunduz Süper Ay" gökyüzünü aydınlatarak Van Gölü'nde etkileyici bir yakamoz oluşturdu.

İskelede fotoğrafçılar ve çiftlerin buluşması

Ahlat iskelesinde doğa fotoğrafçıları Özkan Olcay ve Şahin Şerefoğlu bu olağanüstü anları kayıt altına aldı. Düğün fotoğrafı çektiren çiftler de manzarayı izleyerek anın tadını çıkardı.

Puya Masih gözlemlerini şöyle paylaştı: "Fotoğraf çekmek için Ahlat iskelesine geldik. Bu arada dolunayın yükselişini izlemekten ve fotoğraf çekmekten keyif aldık" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu ise, "Bugün yine Ahlat iskelesine dolunay fotoğrafı çekmeye geldik. Her ayın ilk haftasında görülen dolunay bugün daha farklı ve görkemli bir şekilde Ahlat’ın bir kenarından yükselmeye başladı ve Van Gölü’nün içinde çok güzel yansımalar oldu. Biz de iskelede bu güzel anları değerlendirdik ve çok güzel görüntüler elde ettik. Herkesi buraya bu görüntülerden istifade edip, fotoğraf çekmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

