Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Kutlamaları Coşkuyla Sürüyor

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında Ahlat'ta düzenlenen etkinlikler, kent sakinleri ve birçok ilden gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Etkinlikler, Çarho bölgesinde ve içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

Geleneksel gösteriler ve tematik stantlar ilgi görüyor

Etkinliklerin üçüncü gününde, Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadır ziyaretçilerin akınına uğradı. Katılımcılar cirit, güreş ve atlı okçuluk gösterilerini izledi, geleneksel el sanatları ve yemek stantlarını gezdi.

Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi; ziyaretçiler kadınların hazırladığı ürünleri inceledi. Aileleriyle gelen çocuklar için ayrılan alanlarda geleneksel oyunlar oynandı ve ata binme aktivitelerine katıldılar.

Mehter takımının gösteri yaptığı alanda, polis ve jandarma atlı birlikleri devriye gezdi; polis ekipleri katılımcılara motosikletle tur imkânı sundu. Ayrıca çocuklara trafik eğitimi verildi ve konser programları düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ve yerli teknoloji tanıtımları da etkinlikler arasında yer aldı; Türk mühendislerce geliştirilen yerli silahlar ile teçhizatın tanıtıldığı stantlar ziyaretçilerle buluştu.

Vali Karakaya: "Bu yıl daha yoğun bir katılım var"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kurulan çadırları ziyaret ederek etkinliklere gösterilen ilginin yoğun olduğunu belirtti. Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yıl daha yoğun bir katılım var. Ahlat şenlikleri, bin yıllık kardeşliğimizin adeta simgesi. Burası, ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, her yerden gelen vatandaşlarımızın kaynaştığı, kültürel alışveriş içinde bulunduğu çok güzel bir etkinlik alanı. İç cephemizin tahkim edilmesi açısından bu güzel kardeşlik ve huzur ortamı çok önemli. Çok şükür, bu sene vatandaşımızdan daha da fazla teveccüh görüyoruz. Malazgirt ruhu, burada kendisini sonuna kadar gösteriyor. Millet olarak Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kenetlendikçe inşallah ülkemiz çok daha ileriye gidecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na girdik. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah hem 86 milyon vatandaşımız hem de bütün mazlum milletler, çok daha güçlü, çok daha dinamik Türkiye'yi bulacaklardır."

