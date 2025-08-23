Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Etkinlikleri Coşkuyla Sürüyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Ahlat ilçesinde düzenlenen kutlamalar, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anısına yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler, Çarho bölgesinde ve içinde Sultan Alparslan Otağının da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesinde gerçekleşiyor.

Etkinliklere kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler de katılıyor. Katılımcılar, Selçuklu motifleriyle süslenmiş keçeden yapılmış han otağını ve 50 tematik çadırda yer alan illerin yöresel ürünlerinin tanıtım stantlarını geziyor.

Kutlamaların ikinci gününde ziyaretçiler güreş müsabakaları, halk oyunları ve motosikletli jandarma ile polis ekiplerinin parkur gösterilerini izleme fırsatı buldu. Etkinlik alanında ayrıca Türk ve Filistin bayrakları asılı olan bölümlerde, yerli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantlar ve kadınların yaptığı ürünlerin sunulduğu teşhir alanları yer aldı.

Çocuklar için düzenlenen geleneksel oyunlar da alanda büyük ilgi gördü; aileler ve ziyaretçiler kültürel ürünleri inceleyip yöresel tatları deneyimledi.

Belediye Başkanı Gülmez'in değerlendirmesi

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Sultan Muhammed Alparslan ve askerlerinin 954 yıl önce kazandığı zaferle Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını belirtti.

Her yıl buradan bu şanlı zaferi kutlayarak dünyaya mesaj veriyoruz. Anadolu irfanı buradan yayıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden ve ülkemizin 81 ilinden buraya gelenler, bu coşkuyu yaşıyorlar. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı ile herkesin onur duyması gereken bir zafer olduğu için bu coşkunun yaşanması olağan. Biz de bu coşkunun en iyi şekilde ve iyi seviyede yaşanabilmesi için hazırlıklar yaptık. Buraya insanlar, kendi kültürlerini yansıtıyor. Çok güzel oluyor. Muhteşem bir kalabalık var. Gelemeyen varsa bir an önce gelip bu coşkuya ortak olsun.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor. Jandarma köpeği alanda ilgi gördü.