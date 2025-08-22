DOLAR
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Türk Bayrağı ve Meşaleli Fener Alayı

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde metrelerce bayrak ve meşaleli fener alayı düzenlendi; etkinliğe yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:57
İlçede coşkulu yürüyüş Ulu Cami önünde son buldu

itlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşlar, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle başlayan yürüyüşe atlı polisler, jandarma ve polis motosiklet ekipleri eşlik etti. Kalabalık, Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Burada konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, güzel bir akşamda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yavuz Gülmez şöyle dedi: "Bundan 954 sene evvel bir yiğit çıktı geldi. Burada Romen Diyojen'e meydan okudu. 'Dur, nereye gidiyorsun' dedi. 'Sana İslam topraklarını ezdirmem' dedi. Ahlat'ta hazırlıklarını yaparak Malazgirt üzerine sefer düzenledi ve 26 Ağustos'ta hamd olsun bu zaferi kazandı. Anadolu irfanını o gün başlattı. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi bir lider çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde inşallah nice Malazgirt, Gazze ve dünya zaferlerine yürüyeceğimize inancımız tamdır."

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise şu ifadeleri kullandı: "1071'de ebediyen Anadolu'nun kapıları sonuna kadar açıldı. Burası Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ümmetin toprağı haline geldi. Bugün yepyeni bir ittifaka ihtiyaç var. Gazze'de soykırım altında ezilen, hepimizin gözleri önünde açlıktan perişan olan, açlıktan gözlerimiz önünde çürüyen bedenlere şahit oluyoruz. Rabb'im nasıl 1071'te bu memleketteki zulmün son bulduğunu görmeyi nasip etmişse, inşallah yine devrin en büyük lideri Cumhurbaşkanımız önderliğinde Gazze'deki zulmün de son bulmasını görmeyi nasip etsin."

Yürüyüşe Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

