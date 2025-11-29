Ahlat'ta Yarım Ay Kartpostallık Manzara

Ahlat'ta Yarım Ay Görenleri Büyüledi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımının hemen ardından gökyüzünde beliren yarım ay, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.
Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgisini Çekti
Ağaç dalları arasından belirginleşen yarım ay manzarası, doğa tutkunları ve fotoğraf severlerin yoğun ilgisini çekti.
Doğa fotoğrafçısı Özkan Olcay tarafından farklı açılardan çekilen fotoğraflar, özellikle ağaç dallarıyla birleşen ayın oluşturduğu görüntülerin kartpostallık olduğunu gösterdi.
BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE AKŞAM GÜN BATIMININ AĞAÇ DALLARININ ARASINDAN BELİREN YARIM AYIN OLUŞTURDUĞU MANZARA, DOĞA TUTKUNLARI VE FOTOĞRAF SEVERLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKTİ.