Ahlat'ta Yarım Ay Kartpostallık Manzara

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan yarım ay, ağaç dalları arasında kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:13
Ahlat'ta Yarım Ay Kartpostallık Manzara

Ahlat'ta Yarım Ay Görenleri Büyüledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımının hemen ardından gökyüzünde beliren yarım ay, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarının İlgisini Çekti

Ağaç dalları arasından belirginleşen yarım ay manzarası, doğa tutkunları ve fotoğraf severlerin yoğun ilgisini çekti.

Doğa fotoğrafçısı Özkan Olcay tarafından farklı açılardan çekilen fotoğraflar, özellikle ağaç dallarıyla birleşen ayın oluşturduğu görüntülerin kartpostallık olduğunu gösterdi.

