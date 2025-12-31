Ahmet Akın 2025'i Değerlendirdi: 4 Milyar TL Altyapı ve Sosyal Projeler

Ahmet Akın 2025 Yılı Çalışmalarını Değerlendirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yılsonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 2025'te hayata geçirilen hizmetleri kamuoyuyla paylaşan Akın, Balıkesir Aileme duyduğum sevdayla yola çıktım. Hemşehrilerime verdiğim sözleri tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum.

Şehitlere başsağlığı

Konuşmasına Yalova'daki operasyonda şehit düşen polisler için taziye dilekleriyle başlayan Akın, Maalesef dün Yalova’da şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.

Yönetim felsefesi

Akın, Balıkesir'i geleceğe taşımak için şeffaf, hesap verebilir ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı: Bizler şehrimizin potansiyelinin farkındayız. Dünyanın gelişmiş kentlerinden aldığımız ilhamla Balıkesir’imizi daha yaşanabilir, daha dayanıklı, daha adil ve herkes için güvenli bir kent haline getirmek amacıyla güçlü bir vizyonla yola çıktık. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve halkçı belediyecilik yatıyor. Biz hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi yalnız bırakmadan; sosyal adaleti önceleyen, kimsenin yatağına aç girmediği, emeklinin, öğrencinin ve üreticinin yanında duran bir belediyecilik anlayışını Balıkesir’imizin her köşesinde hayata geçiriyoruz. Bu anlayış, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millete efendilik yoktur, hizmet vardır sözünün rehberliğinde şekilleniyor. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu anlayışı kendimize ilke edindik. Bu anlayış, bu toprakların her karışına sinip işlemiş Kuvayımilliye ruhunun kıvılcımlarıyla şekilleniyor

Altyapıya dev yatırım

Akın, kent altyapısının yenilenmesinin görevlerinin önceliği olduğunu belirtti. BASKİ ile yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında göreve geldikleri günden bu yana 4 milyar TL altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kent merkezinden Körfez'e, Güney Marmara'dan en uzak mahallelere kadar içme suyu, kanalizasyon ve sondaj çalışmalarının bütüncül planlamayla tamamlandığını vurguladı.

Ulaşım, asfalt ve deniz seferleri

Toplu taşıma ve yol bakım çalışmalarında önemli adımlar attıklarını ifade eden Akın, toplu taşıma filosuna 25 adet otobüs ve 2 yol yardım aracı ekleyerek hat sayısını 289'a çıkardıklarını, 189 mahalleye kesintisiz ulaşım sağlandığını belirtti. Ayrıca itfaiye araç filosuna 7 yeni araç eklendi.

Akın, Balıkesir'e yeni bir asfalt plent tesisi kazandıracaklarını ve saatte 240 ton üretim kapasiteli tesisin 2026'da hizmete açılacağını açıkladı. Deniz ulaşımında ise BADO (Balıkesir Deniz Otobüsleri) markasıyla Ayvalık - Midilli seferlerinin başlatıldığını, 429 yolcu kapasiteli deniz otobüsleriyle Akçay - Midilli hattının da yakında devreye gireceğini ve Akçay Gümrük Limanı ile kentin Ege'de önemli bir uluslararası geçiş noktası olmasının hedeflendiğini söyledi.

Sosyal hizmetler ve yoksullaşmayla mücadele

Akın, kent yoksulluğuyla mücadelede örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini belirtti. Emekliler için açılan Emekliler Evi, Yakın Mutfaklar ve Kent Lokantası gibi uygulamalara dikkat çekti. Yakın Mutfak sayısını 6'ya çıkardıklarını; 1 Ocak 2026'dan itibaren Yakın Mutfaklarda haftanın 6 günü hazırlanan 3 çeşit yemeğin 50 TL'den, Yakın Mutfak Öğrenci Lokantası'nda yemeklerin 75 TL'den sunulacağını aktardı. Kent Lokantasında 4 çeşit yemek 75 TL olarak veriliyor.

Belediye ile Müsbet ve Manevi İlimler Vakfı iş birliği çerçevesinde muhtaç vatandaşlar için günde toplam 1000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Engelsiz kent ve erişilebilir hizmetler

Herkes için erişilebilir bir kent hedefiyle işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik görüntülü çağrı merkezi kurduklarını, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'na Engelsiz Piknik Alanı açıldığını, Engelli Yaşam Merkezleri servisleriyle ulaşım desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için Glütensiz Kafe & Market projesinin iki şubeyle hizmet verdiğini söyledi.

Ekonomik destek ve esnaf

Akın, sosyal yardımları esnafı da destekleyecek şekilde kurguladıklarını vurguladı. Askere gidecek kardeşlere 5.000 TL, gazilere Cumhuriyet Bayramı'nda 5.000 TL, engelli vatandaşlara yılbaşında 5.000 TL, yeni evlenen çiftlere 30.000 TL, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da 2.500 TL nakit destek sağlandığını aktardı. Yakın Kart uygulamasıyla hemşehrilerin yerel esnaftan alışveriş yapmasının teşvik edildiğini belirtti.

Eğitim, gençlik ve dayanışma

Öğrencilere yönelik beslenme paketi desteğinin iki yıldır aralıksız sürdüğünü, taşımalı eğitim sorununa yönelik ulaşım desteği sağlandığını ve Yakın Kart sahibi ailelere 1.000 TL kırtasiye desteği verildiğini söyledi. Askıda Fatura uygulamasıyla elektrik ve su faturalarında dayanışma köprüleri kurduklarını, yaz boyunca çocuklara yönelik sosyal etkinliklerle birçok çocuğu denizle buluşturduklarını belirtti.

Sağlık destekleri ve güvenlik

Akın, TİP-1 Diyabetli çocuklar için ücretsiz sensör ve cihaz desteği sağlandığını; Alzheimer, demans ve otizm gibi özel bireylerin kaybolma riskine karşı konum bilekliği desteği verildiğini açıkladı.

Tarım ve üretim destekleri

Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında çiftçilere geniş destekler sunduklarını söyleyen Akın, 27 bin çiftçinin 154 milyon TL su faturasının karşılandığını; 140.000 kg Ryegrass tohumu, 1.730 kg siyez buğdayı ve 200.000 m2 yulaf ekimi desteği verildiğini bildirdi. Ayrıca 8.000 kg sera naylonu ve 14.000 adet zeytin toplama kasası örtüsü dağıtıldığını, 41.000 kg çeşitli ürün alımı yapıldığını belirtti. Çiftçi Destek Programı kapsamında 223 salça makinesi, 17 yeni süt soğutma tankı ve 7 kantar temini için çalışmalar tamamlandı.

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın geçen yıla göre beş kat büyüdüğünü, Aromaterapi Festivali'nin uluslararası alana taşındığını ve sektörü şehre çektiğini söyledi.

Afet yönetimi ve kentsel dönüşüm

Sındırgı'daki depremin ardından hızlı destek verdiklerini, Deprem Risk Yönetimi ve Afet İşleri Dairelerini kurduklarını belirten Akın, 8 ilçede 160 bin bina ve 900 bin kişiyi etkileyen alanda kentsel dönüşüm planlamalarının tamamlandığını; 12 ilçeyi kapsayacak şekilde yaklaşık 100 bin bina için detaylı analiz ihale süreçlerinin tamamlandığını aktardı.

Kültür, fuarlar ve spor

Balıkesir Kitap Fuarı'nın ilk yılında 10 günde 150 bin ziyaretçi ağırladığını, 200'ün üzerinde yazar ve 68 söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti. Şehir tiyatrosu kurulması, Bandırma Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi ile hipoterapi uygulamaları, Kadın Emeği Çarşısı ve BALMEK e-ticaret çalışmaları gibi kültür ve istihdam projelerine değindi. Yağlı güreşler için Kurtdere Er Meydanı'na yeni tribün eklediklerini, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Enes Doğan'ın 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olduğunu ve bunun 36 yıl sonra gelen bir başarı olduğunu vurguladı.

Dijital dönüşüm ve vatandaşla iletişim

2024'te kurulan Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA) ile dijital dönüşüm adımları attıklarını, Dijital İkiz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamalarıyla kent yönetiminde entegrasyon sağladıklarını belirtti. Balıkesir Yakınında uygulaması ve Yakın Çözüm Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 596.954 çağrıya yanıt verildiğini, 20 ilçede 1.133 muhtar ziyaret edilerek mahalle ihtiyaçlarının yerinde dinlendiğini bildirdi.

Can dostlar ve hayvan hakları

Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı'nın 75.000 m2 olduğunu, belediye destekli çalışmayla 1.736 can dostunu yeni yuvalarına kavuşturduklarını, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma gibi hizmetlerin sunulduğunu aktardı. Avlu Yaşam Merkezi'nde Pati Park gibi alanların hizmete alındığını belirtti.

Konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Balıkesir ailem için söz verdik, yaptık hemşehrim! Balıkesir’imizi şeffaf, halkçı, üretken ve Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giderek yönetmeye devam edeceğiz. Biz, Balıkesir’imizi sizlerle birlikte yönetiyoruz. Burada sofralar adaletle kurulacak. Kimse öteki olmadan, ayrılmadan ve ayrışmadan aynı sofraya oturacak. Balıkesir’imizde kaynak da var, o kaynakları yönetecek vizyon da. Yeter ki bu şehre güvenin, bu şehre inanın, rantla değil, aşkla yapın. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Balıkesir, Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Hepinize şimdiden sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum.

BAŞKAN AKIN 2025 YILI ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ