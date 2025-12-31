DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Okan Aytaç'tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Hatem Hastanesi'nde Sağlık ve Dayanışma

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, 2026 için sağlık, barış ve dayanışma vurgusuyla yeni yıl mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:24
Okan Aytaç'tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Hatem Hastanesi'nde Sağlık ve Dayanışma

Okan Aytaç'tan 2026 yeni yıl mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni bir yıla girmenin umutları tazelediğini ve toplumsal dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Sağlık, barış ve kardeşlik dileği

Aytaç, 2026 yılının başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı bir yıl olmasını temenni etti.

Hastane hedefleri

2026 yılında da modern tıbbi imkânlar, güçlü hekim kadrosu ve hasta odaklı yaklaşım ile sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten Okan Aytaç, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi olarak yeni yılda da hasta memnuniyetini esas alan, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Aytaç, hastanede tedavileri devam eden hastalara özel değinerek, yeni yıla hastanede girecek olan tüm hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Mesajının devamında, Başta yeni yıla görevleri başında girecek olan, hastalarımızın sağlığına kavuşması için gece gündüz fedakârca çalışan sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2026 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OKAN AYTAÇ, 2026 YILI DOLAYISIYLA BİR YENİ...

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OKAN AYTAÇ, 2026 YILI DOLAYISIYLA BİR YENİ YIL MESAJI YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
2
Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi: Şehzade ve Kadife Sokaklara Son Kat Asfalt
3
Köyceğiz'de SYDV Mütevelli Heyeti 2025 Yıl Sonu Toplantısı
4
Arnavutköy'de AK Parti'ye Geçiş: CHP'den İstifa Eden 2 Meclis Üyesi ve 150 Üye Rozetlendi
5
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
6
Sultanhisar'da Fırın ve Pastane Denetimleri: 'Halk Sağlığı Önceliğimiz'
7
Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Burkulma ve Kırıklara Karşı Uyarıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları