Okan Aytaç'tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Hatem Hastanesi'nde Sağlık ve Dayanışma

Okan Aytaç'tan 2026 yeni yıl mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni bir yıla girmenin umutları tazelediğini ve toplumsal dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Sağlık, barış ve kardeşlik dileği

Aytaç, 2026 yılının başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı bir yıl olmasını temenni etti.

Hastane hedefleri

2026 yılında da modern tıbbi imkânlar, güçlü hekim kadrosu ve hasta odaklı yaklaşım ile sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten Okan Aytaç, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi olarak yeni yılda da hasta memnuniyetini esas alan, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Aytaç, hastanede tedavileri devam eden hastalara özel değinerek, yeni yıla hastanede girecek olan tüm hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Mesajının devamında, Başta yeni yıla görevleri başında girecek olan, hastalarımızın sağlığına kavuşması için gece gündüz fedakârca çalışan sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2026 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.

