DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Bozyazı'ya 20 Yataklı Ek Hizmet Binası: Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Bozyazı Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası geliyor: 4 bin 200 m2, 20 yatak, 3 ameliyat salonu ve 12 müşahede yataklı acil servis.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:29
Bozyazı'ya 20 Yataklı Ek Hizmet Binası: Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Bozyazı'ya 20 Yataklı Ek Hizmet Binası: Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme ve Milletvekili Açıklamaları

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Milletvekili Söylemez, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Söylemez, projenin tamamlanmasının ardından ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Milletvekili Söylemez ayrıca şunları söyledi: "Bozyazı’mızda hayata geçirilen bu proje ile hem hastanemizin yükü hafifleyecek hem de vatandaşlarımız daha donanımlı ve kapsamlı sağlık hizmetlerine kavuşacak".

Proje Detayları ve Kapasite

Ek hizmet binası toplam 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa ediliyor ve 20 yatak kapasiteli olarak planlandı. Yeni binada şu birimler yer alacak:

12 müşahede yataklı acil servis, 1 acil röntgen ünitesi, 11 poliklinik odası, 5 yataklı 1. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 3 ameliyat salonu, 2 sancı, doğum ve lohusa (SDL) odası, 1 sterilizasyon ünitesi, 20 yataklı servis ve 1 yemekhane.

Beklenen Etki

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasının hizmete girmesiyle ilçede ve çevre mahallelerde sağlık hizmetlerinde belirgin bir rahatlama ve hizmet kalitesinde artış bekleniyor.

TBMM BAŞKANLIK DİVANI KATİP ÜYESİ VE AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ, AK PARTİ...

TBMM BAŞKANLIK DİVANI KATİP ÜYESİ VE AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ, AK PARTİ BOZYAZI İLÇE BAŞKANI GÖKHAN ZOR VE İLÇE TEŞKİLATI ÜYELERİYLE BİRLİKTE BOZYAZI DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

TBMM BAŞKANLIK DİVANI KATİP ÜYESİ VE AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ, AK PARTİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de AK Parti'ye Geçiş: CHP'den İstifa Eden 2 Meclis Üyesi ve 150 Üye Rozetlendi
2
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
3
Sultanhisar'da Fırın ve Pastane Denetimleri: 'Halk Sağlığı Önceliğimiz'
4
Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Burkulma ve Kırıklara Karşı Uyarıyor
5
Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi: Şehzade ve Kadife Sokaklara Son Kat Asfalt
6
Kocaeli 2025: Olaylar, Felaketler ve Şampiyonluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları