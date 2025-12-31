Bozyazı'ya 20 Yataklı Ek Hizmet Binası: Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme ve Milletvekili Açıklamaları

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Milletvekili Söylemez, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Söylemez, projenin tamamlanmasının ardından ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Milletvekili Söylemez ayrıca şunları söyledi: "Bozyazı’mızda hayata geçirilen bu proje ile hem hastanemizin yükü hafifleyecek hem de vatandaşlarımız daha donanımlı ve kapsamlı sağlık hizmetlerine kavuşacak".

Proje Detayları ve Kapasite

Ek hizmet binası toplam 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa ediliyor ve 20 yatak kapasiteli olarak planlandı. Yeni binada şu birimler yer alacak:

12 müşahede yataklı acil servis, 1 acil röntgen ünitesi, 11 poliklinik odası, 5 yataklı 1. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 3 ameliyat salonu, 2 sancı, doğum ve lohusa (SDL) odası, 1 sterilizasyon ünitesi, 20 yataklı servis ve 1 yemekhane.

Beklenen Etki

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasının hizmete girmesiyle ilçede ve çevre mahallelerde sağlık hizmetlerinde belirgin bir rahatlama ve hizmet kalitesinde artış bekleniyor.

