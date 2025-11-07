Ahmet Akın’dan Sındırgı’ya moral ziyareti: Depremzedelerin Yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ağustos ve 27 Ekim depremleri sonrası Sındırgı’da halk, esnaf ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek destek verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:14
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Sındırgı halkını yalnız bırakmadı. Depremin ilk anından itibaren sahadan ayrılmayan Akın, ilçedeki temaslarını yoğun şekilde sürdürdü.

Sındırgı için "aile" vurgusu

Sındırgı’da esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Akın, sıcak sohbetlerle moral verdi. Akın, "Sındırgı benim için sadece bir ilçe değil, bir aile. Yaraları birlikte saracağız" sözleriyle dayanışma mesajı verdi. Ziyarete Sındırgı Belediye Başkanı de eşlik etti; ikili vatandaşların taleplerini dinledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiyecilere ziyaret: "gerçek kahramanlar sahada"

Ziyaret kapsamında Sındırgı İtfaiye Amirliğine de uğrayan Akın, bölgede özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerini tebrik etti. Depremin ilk anından itibaren sahada görev alan itfaiyecilerle bir araya gelen Akın, "Sizler bu kentin görünmeyen kahramanlarısınız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir çalışmaları ve dayanışma

Büyükşehir Belediyesi’nin Sındırgı’da sürdürdüğü çalışmalara dikkat çeken Başkan Akın, sıcak yemek dağıtımından sosyal yardımlara kadar birçok hizmetin aralıksız devam ettiğini belirtti: "Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sındırgı, Balıkesir’in kalbidir".

Ziyaret boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılanan Akın ve Başkan Sak, esnafın sorunlarını dinledi; çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçede dayanışma ruhunun güçlendiğini vurgulayan Başkan Sak, "Zor günleri birlik olarak aşacağız" dedi.

Vatandaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: " Ahmet Akın Sındırgı’ya en yakın. Her zaman yanımızda yakınımızda. Destekleri için teşekkür ediyoruz".

