Osmaneli’nde Drenaj ve Kaptaj Çalışmaları Tamamlandı

Selçik, Ağlan, Kızılöz-Ciciler ve Günören köylerinin içme suyu altyapısı yenilendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yürütülen drenaj ve içme suyu iyileştirme çalışmaları sona erdi. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ile Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle, köylerin içme suyu arzı güvence altına alındı.

Çalışmalar kapsamında Selçik, Ağlan, Kızılöz-Ciciler ve Günören köylerinde altyapı iyileştirildi; yaz aylarında Selçik Köyü’nde kullanım ömrünü tamamlamış 2 bin 400 metre içme suyu hattı yenilenerek hizmete açıldı.

Yeni yapılan drenaj ve kaptajlarla yüksek miktarda sağlıklı ve temiz içme suyu arzı güvence altına alınıyor. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak önceliğimizdir. Bu projeyle köylerimizdeki su altyapısını modern standartlara kavuşturmuş olduk. Selçik, Ağlan, Kızılöz-Ciciler ve Günören köylerimizdeki drenaj ve içme suyu çalışmalarının tamamlanmasıyla halkımızın içme suyu ihtiyacını güvenle karşılayabileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

