Ahmet Çolakbayrakdar: Mülkiye Müfettişi Raporu Kocasinan’ın 2020-2025 Başarısını Tescilledi

Mülkiye Müfettişi raporu, Kocasinan Belediyesi'nin 2020-2025 dönemi altyapı, üstyapı ve sosyal yatırımlarını ve şeffaf yönetimini onayladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:34
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi'nin gerçekleştirdiği denetim sonucu hazırlanan teftiş raporunda yer alan övgü dolu ifadelerin Kocasinan Belediyesi’nin hizmet anlayışına duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kocasinan’ın çehresini değiştiren yatırımlarımız tescillendi

"Kocasinan İlçesi’nin 2020-2025 yılları arasındaki belediyecilik hizmetleri kapsamında; altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel alanlarda ilçenin çehresini değiştiren önemli yatırımların hayata geçirildiği memnuniyetle müşahede edilmiştir." değerlendirmesinin kendilerini son derece gururlandırdığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Bu gururu hemşehrilerimizle paylaşmak istedim" dedi.

Denetim sonuçları: Şeffaf ve sorunsuz yönetim

"Eylül ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından belediyemizin tüm iş ve işlemleriyle ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Çok şükür ki bu denetimin neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Kamu zararı oluşturabilecek ya da hukuki bir sürece konu olabilecek hiçbir eksiklik veya usulsüzlük tespit edilmedi. Bu, kurum olarak şeffaf, hesap verebilir ve ilkeli yönetim anlayışımızın bir göstergesidir. Müfettişimizin raporunda; 2020-2025 döneminde Kocasinan’ın altyapısından üstyapısına, sosyal ve kültürel donatılarından çevre düzenlemelerine kadar ilçemizin adeta yeniden şekillendiği vurgulanmıştır. Bu ifadeler bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Kocasinan’ı geleceğe taşıyan her yatırımda, alın teriyle ve gönülden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine, gayretine sağlık."

Tüm birimler titizlikle incelendi

Denetim sürecinde belediyenin tüm birimlerinin titizlikle incelendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, Zabıta, Ruhsat ve Denetim, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Mali Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Veteriner İşleri ve Bilgi İşlem gibi bütün müdürlüklerin çalışmalarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ve neticede belediyenin genel işleyişi bakımından son derece olumlu bir tablo ortaya çıktığını bildirdi.

Kocasinan emin adımlarla geleceğe ilerliyor

Kocasinan Belediyesi’nin yalnızca bugün için değil, geleceğin Kocasinan’ı için de güçlü temeller attığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Şeffaf, adil ve katılımcı belediyecilik anlayışımızla, hemşehrilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarı; Kocasinan ailesinin, yani çalışanlarımızın ve en önemlisi bizlere inanan kıymetli vatandaşlarımızın ortak başarısıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

