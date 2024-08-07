Ahmet Eflaki Dede: Osmanlı Saatçiliğinin Kökleri

Ahmet Eflaki Dede Anıldı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Osmanlı saatçiliğinin öncüsü" olarak bilinen Ahmet Eflaki Dede'yi anmak için önemli bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, Fatih Alay Köşkü'nde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Zamanın Önemi

Etkinlikte konuşma yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, zamanın ve saat kavramının tarihine vurgu yaptı. Yılmaz, "Zamanı ölçmek için geçmiş medeniyetlerdeki yöntemlerin incelenmesi son derece kıymetlidir," dedi.

Mekanik Saatçilik ve İlk Yöntemler

Mekanik saat tamircisi Şule Gürbüz, Osmanlı’nın ilk zaman ölçümleri hakkında bilgi vererek, güneş ve kum saatlerinin tarihsel önemine dikkat çekti. Gürbüz, "İstanbul'daki en eski güneş saati 1470 yılında Ali Kuşçu tarafından inşa edilmiştir. Güneş saatleri, zamanı hassas bir şekilde ölçen aletlerdir," şeklinde konuştu.

"Türk mekanik saatçileri, genellikle muvakkit kökenli olup, olumlu şekilde medrese eğitimi almış kişilerdir. Örneğin, İstanbul'daki muvakkitler 1952 yılına kadar sadece büyük camilerde bulunmaktaydı," diyerek Türk saatçiliğine dair bilgiler verdi.

Ahmet Eflaki Dede'nin Hayatı

Gürbüz, Ahmet Eflaki Dede'nin hayat hikayesini paylaştı. 1807'de Tekirdağ'da dünyaya gelen Eflaki, 18 yaşında İstanbul'a gelerek saatçiliğe adım attı. O dönem için oldukça nadir olan mekanik saat yapımının, zanaat değil, sanat eseri olduğunu belirtti. Eflaki Dede, hayatı boyunca yalnızca 11 saat üretmiştir, ki bu süreç onun için oldukça zahmetlidir.

Mekanik Saatçiliğin Dönem Sonu

Gürbüz, mekanik saatçiliğin günümüzdeki durumunu değerlendirerek, "Mekanik saatçilik artık önemini yitirmiştir. Ben, geçmişten ders alarak gelecekte bu becerileri sürdürmek için çalışıyorum," dedi. Etkinlik, dinleyicilerin soruları ile sona erdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Osmanlı saatçiliğinin piri" olarak anılan Ahmet Eflaki Dede'yi anma etkinliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve mekanik saat tamircisi Şule Gürbüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Osmanlı saatçiliğinin piri" olarak anılan Ahmet Eflaki Dede'yi anma etkinliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve mekanik saat tamircisi Şule Gürbüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Osmanlı saatçiliğinin piri" olarak anılan Ahmet Eflaki Dede'yi anma etkinliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve mekanik saat tamircisi Şule Gürbüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Osmanlı saatçiliğinin piri" olarak anılan Ahmet Eflaki Dede'yi anma etkinliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve mekanik saat tamircisi Şule Gürbüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.