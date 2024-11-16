Ahmet Kekeç, 4. Vefat Yılında Eyüpsultan'da Anılacak

Ahmet Kekeç, 4. Vefat Yılında Anılacak

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 4. yılında, 17 Kasım tarihinde Eyüpsultan'daki Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde anılacak.

"Babıali'nin vicdanı ve cesur kalemi" olarak tanınan Ahmet Kekeç hakkında, yakın dostları ve meslektaşları anma toplantısında konuşacaklar. Anmada, Şerif Aydemir, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz ve Suavi Kemal Yazgıç gibi önemli isimler de yer alacak. Katılımcıların, program sonrası Ahmet Kekeç'in Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan İmareti arkasındaki haziredeki kabrini ziyaret ederek dua etmesi bekleniyor.

Ahmet Kekeç, 3 Ocak 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi ve 14 Kasım 2020'de İstanbul'da vefat etti. Son olarak Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Kekeç'in önemli eserleri arasında "Son İyi Şeyler", "Kanamalı Haydut", "Yağmurdan Sonra", "Derin Roman", "Oyun Kuranlar ve Oyun Bozanlar", "Cumhuriyet Apartmanı", "Ulufer" ve "Kalanlar" yer almaktadır.

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