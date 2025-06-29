Ahmet Kural 'Gassal' ile İtalya'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Kazandı

Ahmet Kural İtalya'da Ödül Kazandı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da uluslararası bir ödüle layık görüldü.

Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

TRT'den yapılan açıklamaya göre, izleyicilerin beğenisini kazanan dizide Kural, Italian Global Series Festival'de Uluslararası Yarışma kapsamında "Komedi" kategorisinde Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Festival, İtalya'nın Riccione ve Rimini bölgelerinde gerçekleşirken, Kural'ın canlandırdığı "Baki" karakteri izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Kara mizah ve dramı bir araya getiren performansı, festivalin prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.

Festival Hakkında

Uluslararası yapımları desteklemek ve sektör profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Italian Global Series Festival", televizyon ve dijital platform dünyasının yükselen projelerini tanıtmayı amaçlıyor.

Kural'ın Açıklamaları

Kural, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Gassal" dizisinin ölüm gibi evrensel ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirtti. Ayrıca dizinin yüreğe dokunan bir hikaye sunduğunu vurguladı.

Ödülünü bu hikayeye emek veren herkes adına aldığına dikkat çeken Kural, "Bu hikayeyi milyonlarla tanıştıran TRT'ye ve tabii platformuna, yapımcımıza, senaristimize ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ödülü beni destekleyen aileme ithaf ediyorum." şeklinde konuştu.

Gassal dizisi Hakkında

Tabii orijinal yapımı "Gassal", ölü yıkayarak hayatını sürdüren ve içine kapanık bir yaşam süren Bakinin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor. Geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve dönüşüm temalarını ele alan dizi, kara mizah türündeki anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

Festivalin en prestijli ödülleri olan Maximo Ödülleri, "Drama", "Komedi" ve "Mini Dizi" kategorilerinde verilmektedir.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da ödüle layık görüldü.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da ödüle layık görüldü.