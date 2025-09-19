Ahmet Sungur İhraç İstemİyle Merkez Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

AK Parti, irtikap soruşturması ve gözaltı sonrası tedbirli ihraç talebiyle adım attı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

Partiden yapılan açıklamada, Sungur hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca, Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili gelişmeler ve disiplin sürecinin sonucu bekleniyor.