Ahmet Tanoğlu Erzincan TSO Başkanlığına Yeniden Aday

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda yaptığı değerlendirmelerde Erzincan iş dünyası için yürütülen çalışmaları anlattı ve yeniden aday olduğunu açıkladı.

Basın ve kent için iletişim vurgusu

Tanoğlu, basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki rolünün Erzincan için son derece önemli olduğunu belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kurumsal dönüşüm ve hizmet binası

Göreve geldikleri günden bu yana Erzincan TSO'yu evrak üreten bir kurumdan öteye taşıdıklarını ifade eden Tanoğlu, "Üyesiyle yaşayan, şehrin kalkınmasına yön veren ve sahaya dokunan bir oda anlayışıyla çalıştık" dedi.

Hizmet binasının tamamlandığını belirten Tanoğlu, binanın oda öz kaynaklarına dokunulmadan tamamlandığını ve kira gelirlerinin artırıldığını söyledi. Bu gelirler sayesinde üniversitede okuyan Erzincanlı 250 öğrenciye burs verildiğini hatırlattı.

Markalaşma, Tulum Peyniri ve kadın girişimciliği

Yerel ürünlerin markalaşması çalışmalarına değinen Tanoğlu, Erzincan Tulum Peynirinin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili almasının büyük bir başarı olduğunu ve bu ürünün Türkiye’de AB tescili alan ikinci peynir ürünü olduğuna dikkat çekti.

Kadın girişimciliği ve kooperatifçiliğe öncelik verdiklerini söyleyen Tanoğlu, kadın girişimciler için fuarlar düzenlediklerini ve Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan tekstil atölyesiyle kadın mahkûmlara gelir elde etme imkânı sağladıklarını belirtti.

Yönetim anlayışı ve adaylık açıklaması

Yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl ve şeffaflık bulunduğunu vurgulayan Başkan Tanoğlu, hiçbir kararın kapalı kapılar ardında alınmadığını ifade etti.

"Yapılan istişareler, üyelerimizden gelen talepler ve şehrimize duyduğumuz sorumluluk gereği, önümüzdeki dönem için Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum"

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) BAŞKANI AHMET TANOĞLU