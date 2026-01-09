Diyanet'in 9 Ocak 2026 Cuma Hutbesi: 'Namaz Müminin Miracıdır'

Diyanet'in 9 Ocak 2026 hutbesinde namazın manevi önemi vurgulandı; Miraç Kandili (15 Ocak) ve Mescid-i Aksa'ya dikkat çekilip birlik çağrısı yapıldı.

Diyanet'in 9 Ocak 2026 Cuma Hutbesi: Namazın Önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 Ocak 2026 Cuma hutbesinde Namaz konusu ele alındı. Hutbede Miraç Kandili'nin önemi ve namazın müminin hayatındaki yeri ön plana çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ikinci cuma namazında okunacak hutbeyi kamuoyuyla paylaştı.

Namazın manevi boyutu

Hutbede namazın yalnızca bir ibadet olmadığı, kul ile Allah arasındaki en güçlü bağ olduğu vurgulandı. Namaz müminin miracıdır anlayışı öne çıkarılarak, 'Cennetin anahtarı namazdır' hadis-i şerifi hatırlatıldı. Hutbede namazın insanı kötülüklerden arındırdığı ve huzura kavuşturduğu belirtildi.

Miraç Kandili ve Mescid-i Aksa

Yaklaşan Miraç Kandili'ne (15 Ocak Perşembe) de değinilen hutbede, Miraç Gecesi'nin beş vakit namazın müminlere hediye edildiği mübarek bir gece olduğu vurgulandı. Ayrıca Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam tarihindeki kutsal konumuna dikkat çekilerek, özgürlük ve selamet için dualar edildi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma

Hutbede son olarak camilerde omuz omuza saf tutmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği ifade edilerek, toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

