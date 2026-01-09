Erzincan'da Karbonmonoksit Tehlikesi: Baca Temizliği Hayati Öneme Sahip

Erzincan’da havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, düzenli baca temizliğinin ve bakımının hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.

Uzmanların uyarıları

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte, odun, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı zehirlenmelerin arttığına dikkat çekildi. Uzmanlar, zamanında temizlenmeyen ve bakımı yapılmayan bacaların kurum ve is biriktirerek işlevini kaybettiğini, bunun da zehirli gazların dışarı atılamamasına yol açtığını ifade etti.

“Temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkarıyor” uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle alçak basınçlı ve rüzgârlı havalarda karbonmonoksitin yaşam alanlarına sızarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Belirtiler ve acil müdahale

Uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtileri olarak baş ağrısı, halsizlik ve mide bulantısını; ileri vakalarda ise baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüme varan sonuçların görülebileceğini söyledi.

Zehirlenme şüphesi durumunda yapılması gerekenler hakkında şu adımlar önerildi: Camların hemen açılarak ortamın havalandırılması, zehirlenen kişilerin temiz havaya çıkarılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması.

Yetkililer, düzenli baca temizliği ve bakımının ihmâl edilmemesi gerektiğini, şüphe halinde uzmanlardan yardım alınmasını tavsiye etti.

ERZİNCAN’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE UZMANLAR, SOBA VE DOĞAL GAZ KAYNAKLI KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARARAK, DÜZENLİ BACA TEMİZLİĞİNİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI