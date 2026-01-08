Bursa'da Usta Gazeteci Ali Bilgiç Hayatını Kaybetti

Bursa basın camiasının en eski isimlerinden Ali Bilgiç vefat etti. 1960’lı yılların başında gazeteciliğe başlayan Bilgiç, kentte uzun yıllar iz bıraktı.

Kısa Hayatı ve Meslek Serüveni

1944 yılında Yenişehir'de doğan Ali Bilgiç, lise öğrenimini yarıda bırakarak gazeteciliğe adım attı. Şiir gönderdiği bir gazetedeki işe başlamasının ardından, tek başına kurduğu Yenişehir Gazetesi 1 Ocak 1963'te yayına başladı. Bilgiç, kesintisiz olarak 61 yıl boyunca mesleğini sürdürdü.

Usta gazeteci, çok sayıda ödülün yanı sıra 'Tutsak Gözler' ve 'Kırık Senfoni' adlı iki şiir kitabı yayımladı. Ayrıca, 1959 yılından itibaren Yenişehir ilçesinde çıkan tüm gazeteleri arşivledi.

Cenaze ve Katılımcılar

Ali Bilgiç'in cenazesine; Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, siyasi parti ilçe başkanları, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgiç, önceki dönem belediye başkanları Süleyman Çelik ve Davut Aydın, sivil toplum ve oda başkanları ile Bursa ve ülke genelinden çok sayıda gazeteci ve sevenleri katıldı.

Cenaze, Yenişehir Çınarlı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yenişehir'de toprağa verildi.

