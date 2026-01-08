Cengiz: Kariyer Meslek Mensupları Kurumu Terk Ediyor

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe ilişkin itirazlarını kamuoyuyla paylaştı. Cengiz, düzenlemenin kariyer meslek gruplarında ciddi maddi ve manevi rahatsızlık yarattığını ve bunun sonucunda çalışanların kurumdan ayrıldığını söyledi.

Sendikanın eleştirileri ve yargı kararı

Cengiz, vergi dairesi müdür yardımcılarının görev yükünün artırılmasını eleştirerek, şeflerin görevlerinin müdür yardımcılarına aktarılmasının performansı olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu uygulamanın aynı zamanda gelir uzmanlarının kariyer hedeflerini zedediğini belirtti.

"Kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir"

Sendika, düzenlemenin anayasal bir suç teşkil ettiğini iddia ederek uygulanmasına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Cengiz, bu hukuk mücadelesinin idarenin elini güçlendireceğini ve mesleklerin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Önerilen çözüm ve talepler

Cengiz, maliye mesleğine özel yeni bir hizmet sınıfı ihdas edilmesi gerektiğini belirterek, müdür yardımcısı unvanının 'kıdemli uzman', müdür unvanının ise 'başuzman' olarak değiştirilmesini önerdi. Ayrıca gelir ve muhasebe uzmanlarına bu statülerin verilmesiyle açık bir kariyer yolu sağlanması gerektiğini söyledi.

"Bu teknik bir kurumdur. Yetişmiş insan gücü gözden çıkarılmamalıdır. Gençlerin önüne görevde yükselme yoluyla kazanılan müdür yardımcılığını bir kariyer hedefi olarak koymak, kariyer mesleklerin ruhuna aykırıdır. İdari takdir yetkisiyle mesleklerin içinin boşaltılmasına müsaade etmeyiz. Maliye mesleğine özel yeni bir hizmet sınıfı ihdas edilmeli. Müdür yardımcısı unvanı ’kıdemli uzman’, müdür unvanı ise ’başuzman’ olarak değiştirilmeli. Gelir ve muhasebe uzmanlarına bu statüler verilerek kariyer yolu açılmalı. Bu hukuk mücadelesiyle idarenin de elini güçlendirmiş olacağız. Hakk’ın ve haklının yanında durmaya devam ediyoruz"

Konfederasyon, söz konusu yönetmeliğe karşı yargı yoluna başvurarak hem çalışanların haklarını savunmayı hem de maliye mesleğinin geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU GENEL SEKRETERİ TUNCAY CENGİZ, "BAŞTA VERGİ MÜFETTİŞLERİ OLMAK ÜZERE KARİYER MESLEK MENSUPLARI, MADDİ VE MANEVİ TATMİNSİZLİK NEDENİYLE KURUMU TERK ETMEKTEDİR" DEDİ.